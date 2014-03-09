النظام السوري يحاصر المعارضة قرب حدود لبنان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتواصل الاشتباكات بين قوات النظام مدعومة بميليشيا حزب الله اللبناني وبين فصائل المعارضة المقاتلة في محيط مدينة يبرود، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" اليوم الأحد.

وقال ناشطون إن الطيران السوري ألقى براميل متفجرة على المدينة، تزامناً مع قصف المنطقة الصناعية ودوار الصالحية والمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة، وهو ما سمح لقوات النظام بالتقدم باتجاه يبرود وتشديد الحصار على مقاتلي المعارضة في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان.

ويأتي التطور المذكور بعد اقتحام جيش النظام بلدة الزارة في الريف الغربي لمدينة حمص.

وفي حماة أفادت الهيئة العامة للثورة بقصف مدفعي طال بلدات الريف الشمالي. وقال ناشطون إن الاشتباكات بين الجيش الحر والنظام مستمرة في قرية مورك في ريف حماة.