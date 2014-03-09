معاناة السوريات.. بين القتل والخطف والاغتصاب والترمل

في مناسبة يوم المرأة العالمي.. أشار تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن نساء سوريا ذقن الأمرين على يد قوات النظام والتنظيمات المسلحة المعارضة داخل سوريا، من قتل واعتقال واغتصاب وغيرها من ويلات الحرب.

وقارب عدد الضحايا من النساء اللواتي قتلن بواسطة قوات النظام 13 ألف امرأة، فيما بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للخطف والاعتقال أكثر من 1240 امرأة.

وفي هذا السياق وجهت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء استغاثة لإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في سجون النظام السوري، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن عدد النساء اللواتي تعرضن لعمليات عنف جنسي تجاوز الـ7500 حالة، بينهن 400 حالة لفتيات صغيرات دون سن الـ18. ومن بينهن أيضا ما لا يقل عن 850 حالة اغتصاب داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات.

وفي سياق متصل، قدر عدد النساء الأرامل بنحو 5800 أرملة، الأمر الذي يضاعف الأعباء المادية والمعنوية المترتبة على المرأة السورية.

وعانت المرأة السورية أيضا من قبل الفصائل المسلحة كـ"داعش" التي وُثِق أنه قتل 42 امرأة، كما قام التنظيم بعمليات خطف واعتقال لعدد من الناشطات، وتحديدا في المجال الإعلامي.

ومن جهتها، شاركت فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة أيضاً في معاناة المرأة السورية، فقتلت ما لا يقل عن 11 سيدة أثناء عمليات القصف والاشتباكات مع قوات النظام.

كما اختطفت مجموعات من المعارضة المسلحة عددا من النساء بهدف إجراء عمليات تبادل مخطوفين.