56 جثة لمقاتلين من حزب الله سقطوا في يبرود تصل بيروت

كشفت مصادر لـ"العربية" عن وصول 56 جثة لمقاتلين من حزب الله في الأيام الماضية إلى لبنان، على عدة دفعات.

وقالت المصادر إن الجثث لمقاتلين من الحزب سقطوا في معارك يبرود في سوريا.

وتقاتل ميليشيات حزب الله إلى جانب قوات النظام السوري في مواجهة الجيش الحر في منطقة يبرود القريبة من الحدود مع لبنان.

وأكدت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل حوالي عشرين عنصراً من قوات النظام في اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات النظام على حواجز كرناز وكفرنبودة بريف حماة، كما أفادت الهيئة أن بلدة المضيق بريف حماه تشهد حركة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين جراء القصف العنيف، الذي تتعرض له البلدة من قبل قوات النظام.