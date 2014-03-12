بمناسبة ذكرى الثورة السورية بان يدعو لمفاوضات جديدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كلاً من موسكو وواشنطن لإعادة تحريك مفاوضات جنيف بين النظام السوري والمعارضة، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء النزاع في سوريا.

وجاء في بيان للمتحدث باسمه، أن بان كي مون يدعو دول المنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما الدولتين اللتين شجعتا مؤتمر جنيف حول سوريا، إلى اتخاذ إجراءات واضحة لإعادة تحريك عملية جنيف.

وتوقفت المفاوضات التي أطلق عليها اسم "جنيف2" بعد جلسة ثانية غير مثمرة، ولم يتحدد أي موعد جديد لاستئنافها، وذلك لأن الطرفين غير متفقين على جدول الأعمال الذي اقترحه الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي.

وسيقدم الإبراهيمي لمجلس الأمن الدولي صباح الخميس تقريراً حول حصيلة عمله.

ووجه بان كي مون أيضاً نداء للنظام والمعارضة للتحلي بالمسؤولية والرؤية والليونة لمواجهة هذا التحدي، وطلب منهما التحرك منذ الآن لوضع حد للمأساة الجارية في سوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إن النزاع في سوريا بات يشكل أكبر أزمة إنسانية وأمنية في العالم مع أعمال عنف تبلغ مستويات لا يتصورها العقل".

وأعرب بان عن الأسف لعجز المجتمع الدولي، والمنطقة والسوريين أنفسهم عن وضع حد للنزاع، وأكد مجدداً أن الحل السياسي وحده قادر على إنهاء الكابوس الذي يعيشه السوري.