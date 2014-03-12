دمشق تفرض تأشيرات دخول على الرعايا العرب والأجانب

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يفرض بموجبه تأشيرات دخول على الرعايا العرب والأجانب الراغبين في العبور إلى سوريا، بحسب ما أعلنت صحف سورية اليوم الأربعاء.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) على موقعها الإلكتروني النص الكامل للقرار الذي أقره مجلس الشعب في الرابع من مارس. ويستثني القرار، الذي لن يطبق قبل ثلاثة أشهر، رعايا الدول المجاورة أو الدول التي وقعت اتفاقات سابقة مع سوريا حول حركة الدخول والخروج.

وينص القرار على أنه "يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها".

ويضيف "يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك".

ويستثني القرار "رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية، الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص، أو وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين"، ورعايا الدول "الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفا فيها".

وقبل هذا القرار، كان يمكن لكل الرعايا العرب دخول الأراضي السورية من دون الاستحصال على تأشيرة.

وشهدت سوريا منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام.

وفقدت السلطات السورية السيطرة على بعض المعابر الحدودية، لا سيما في الشمال والشرق، وبات عدد منها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.