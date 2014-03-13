العربية تقدم أسبوعاً وثائقياً في ذكرى الثورة السورية

تقدم قناة "العربية" أسبوعاً خاصاً يغطي جوانب مختلفة من الثورة السورية في ذكراها الثالثة.

وستعرض "العربية" أول أفلام الثورة الوثائقية "شباب اليرموك"، الجمعة 14 مارس الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، أي الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتمّ تصوير "شباب اليرموك" عشية اندلاع الثورة، والآن وبعد ثلاث سنوات جاء بمثابة وثيقة نابضة عن مخيم اليرموك الفلسطيني وشبابه وأحلامهم قبل أن يجتاحهم الخراب، وبينهم مسرحي شاب اختار المشاركة في الثورة حتى وقع في أسر النظام وقتل تحت التعذيب.

حاز الفيلم الوثائقي على جوائز عدة في الأشهر القليلة الماضية، وما زال يحصد المزيد من الجوائز.

أما الفيلم الوثائقي الثاني "سوريا.. وقائع الألم"، فسيعرض يوم السبت 15 مارس في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش، أي الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وتقوم الفنانة السورية ميّ سكاف بدور الراوية والمعلقة على عدد من الشهادات والمشاهدات التي توثق معاناة السوريين بين الوطن والمنفى، بين القتل والتعلق بالحياة.

وفي يوم الأحد 16 مارس، ستعرض "العربية" ثالث الأفلام الوثائقية في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت السعودية، وهو بعنوان "طبيب الثورة"، ويشرح الفيلم كيف كانت قرية سلمى في اللاذقية قبل الثورة حيث كان يسكنها 70 ألف نسمة، أما اليوم فلا يوجد فيها أكثر من 5 آلاف مواطن بينهم مقاتلون من الجيش الحرّ وطبيب معارض اسمه رامي حبيب، درس الطب في بريطانيا وقرر البقاء في مسقط رأسه لمعالجة المصابين ومداواتهم من قصف قوات النظام وطيرانه.

هذا الفيلم يعطي رسماً لشخصية هذا الطبيب ومساندته الثورة السورية انطلاقاً من مهنته الإنسانية.

أما الوثائقي الرابع "لاجئون" فسيعرض يوم الاثنين 17 مارس، على "العربية" في الرابعة بتوقيت غرينتش، أي السابعة بتوقيت السعودية، ويروي هذا الوثائقي مأساة السوريين الذين هجرتهم الحرب، وتحديداً أولئك الذين كانوا يحلمون بالسفر إلى أوروبا من البوابة التركية لكنهم وجدوا أنفسهم ضحايا أطماع المهربين وحرس الحدود وتجار المنفى.

الفيلم يلقي الضوء خصوصاً على عائلة تسعى إلى لم شملها بعد تمكن الأم من الذهاب إلى بلغاريا وفشل الأب في مغادرة تركيا.

وتختم "العربية" أسبوع الأفلام الوثائقية في ذكرى الثورة السورية بالفيلم الوثائقي "أمراء النحل"، والفيلم للناشط والمخرج السوري باسل شحادة، وهو يضم شهادات لناشطين علويين في الثورة، وقد عثر على هذا الفيلم بعد عامين من مصرع المخرج في حمص، ويأتي عرض الفيلم اليوم كتحية للسينمائي الشاب الراحل والفترة التي سبقت تحول الثورة من النضال السلمي إلى الكفاح المسلح.