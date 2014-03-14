روسيا.. الكيمياوي خارج سوريا بحلول 13 أبريل

قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن كل الأسلحة الكيمياوية السورية التي يجب تدميرها خارج البلاد قد يتم إزالتها بحلول 13 من أبريل المقبل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل أوليانوف المسؤول بوزارة الخارجية قوله "إذا لم توجد صعوبات فإنه خلال شهر أو بحلول13 من أبريل سيكون قد اكتمل إزالة الأسلحة."

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد في وقت سابق أن جهود تسريع تدمير أسلحة سوريا الكيمياوية يمكن أن تتعثر بسبب التوترات مع روسيا بسبب أوكرانيا.

وصرح كيري في جلسة أمام لجنة من أعضاء الكونغرس أنه تم نقل نحو ثلث المخزونات الكيمياوية خارج سوريا، والبقية تحت السيطرة في اثني عشر موقعاً مختلفاً، معتبراً أن التحدي الآن هو نقل باقي تلك الأسلحة إلى ميناء اللاذقية الساحلي تمهيداً لنقلها إلى الخارج وتدميرها.