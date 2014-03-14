وليد المعلم يخضع لعملية قلب مفتوح في بيروت

أفادت مصادر لـ"العربية" أن وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، يخضع الجمعة إلى عملية قلب مفتوح في مستشفى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق الجمعة بدخول المعلم إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت في الثامنة والنصف من مساء أمس الخميس لإجراء فحوصات عاجلة، حيث يخضع لفحوص لها علاقة بمشاكل في القلب.

وتفيد المعلومات بأنه تم إدخال المعلم عبر مرآب تحت الأرض بصحبة عدد كبير من المرافقين، حيث شوهد المعلم أثناء تنقله إلى داخل المستشفى مشياً ولكن بشكل بطيء.

كما أفادت المعلوملت الأولية أن سفير النظام السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ووزير المالية علي حسن خليل زاراه في المستشفى.