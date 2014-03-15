المعارضة السورية تنفي اقتحام قوات النظام مدينة يبرود

نفت المعارضة السورية المعلومات التي أوردتها وكالة فرانس برس حول اقتحام قوات النظام السوري، مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق، ناشطون أفادوا بأن اشتباكات عنيفة تدور رحاها على أطراف المدينة حتى الآن.

هذا وأفادت شبكة "شام" بأن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على عدة جبهات في يبرود تزامناً مع قصف مدفعي عنيف يستهدف محيط بلدة الدرخبية في ريف دمشق الغربي.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن قصفاً من حاجز قرمص يطال مدينة الحولة بريف حمص، كما أشارت إلى أن النظام يستهدف في قصفه مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وقرى ريف حلب الجنوبي تزامناً مع اشتباكات في المنطقة.

لجان التنسيق أفادت أيضاً بأن قصفاً بمدفعية السبعة وخمسين المرابضة على الجبل تستهدف أحياء مدينة دير الزور، أما في إدلب فقد أفادت مصادر المعارضة بأن قصفاً بالقنابل العنقودية من معسكر القرميد يستهدف جنوب سراقب بريف إدلب، كما يستهدف القصف بلدة كنيسة نخلة.