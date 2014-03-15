داعش ينسحب بالكامل من ريف اللاذقية وإدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش انسحب من ريف اللاذقية وسلم مقراته في جبل الأكراد والتركمان، كما انسحب بالكامل من إدلب من دون مواجهات، بحسب ناشطين محليين.

وبحسب المرصد فإن انسحاب داعش الذي بدأ قبل نحو أسبوع من ريف اللاذقية الشمالي، ومن ريف جسر الشغور في محافظة إدلب سببه أن التنظيم لم يعد قادراً على البقاء في تلك المناطق، بعد حصول انشقاقات في صفوفه وتواصل المعارك مع المعارضة السورية.

وتستمر الاشتباكات العنيفة على أطراف مدينة يبرود، وتحدث ناشطون في المنطقة عن قصف مستمر وحصار للمدينة من قبل قوات النظام مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني.