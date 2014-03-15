30 فناناً عالمياً يتساءلون عن مصير فلسطيني سوريا

دعا 30 مخرجاً وموسيقياً وممثلاً، معظمهم من البريطانيين، الأمم المتحدة إلى بذل مساعٍ من أجل المدنيين المحاصرين في سوريا، ولا سيما الفلسطينيين منهم، وذلك في نداء صدر، اليوم السبت، في بداية السنة الرابعة للنزاع.

فقد وقع المخرجون كين لواش وستيفن فريرز والفونسو كورون، والموسيقيون ستينغ وروجر واترز وآني لينوكس، والممثلان هيو غرانت وايما طومسون والفنانة ترايسي ايمين والكاتب ويل سيلف، هذا البيان الذي أطلق بمبادرة من وكالة الأمم المتحدة لمساعدة وغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومؤسسة هوبينغ التي تساعد الأطفال الفلسطينيين.

وأعرب المنظمون عن قلقهم على مصير مخيم اليرموك جنوب دمشق، الذي يحاصره الجيش السوري منذ صيف 2013، والذي لم تتمكن "الأونروا" من إيصال المواد الغذائية إليه منذ 15 يوما.

وقال كريستوفر غينيس، المتحدث باسم "الأونروا"، اليوم السبت: "أمس واليوم لم نتمكن من الوصول إلى 20 ألف مدني في مخيم اليرموك في دمشق يواجهون مزيدا من المجاعة، ويشعرون بمزيد من الإحباط". وتحدث عن "سوء تغذية شامل" لدى الأطفال، وعن نساء يمتن أثناء الولادة بسبب نقص العناية الطبية.

وشدد موقعو النداء على "ضرورة وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات" إلى المناطق المحاصرة.

وأضافوا: "نطلب من رئيسي الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي أن يقولا لنا ما هي الخطوات التي ينوون القيام بها من أجل إقامة مناطق آمنة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور".

ونقل البيان عن مصممة الأزياء، بيلا فرويد، التي شاركت في تأسيس منظمة هوبينغ، أن "الفلسطينيين غالبا ما تعرضوا للتهجير، ونحن نشعر بقلق عميق حيال مأساتهم".