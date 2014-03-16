تظاهرات سورية أمام البيت الأبيض لاستثارة أوباما

تظاهر المئات من السوريين، أمس السبت، في الذكري الثالثة لانطلاق الثورة أمام البيت الأبيض، وشارك في التظاهرة نشطاء من الولايات المتحدة ومن داخل سوريا، وطالبوا الرئيس الأميركي بالتدخل الفوري لوقف القتل.

وجاء السوريون من كل أنحاء الولايات المتحدة وكندا يحملون شعارات تطالب بإيقاف القتل وحماية أطفال ومدنيي سوريا.

وتضمنت التظاهرة التي شاركت فيها 50 منظمة مدنية وحقوقية قراءة أسماء مئة ألف سوري قتلوا في هذه الحرب كبادرة لتكريم الضحايا وتحويل الأرقام إلى أسماء وصور. وبدأ هذا التقليد منذ الأربعاء الماضي.

وطالب المتظاهرون الإدارة الأميركية والرئيس باراك أوباما بالتدخل الفوري لإيصال المواد الغذائية والطبية للمدنيين ورفع الحصار عن المدن السورية ووقف القصف الجوي من قبل النظام السوري.

واستعاد المتظاهرون أيام الثورة الأولى أغنيات وطنية، مثل أغاني القاشوش، وعلت الصرخات والشعارات تماماً كتلك التي كانت في بدايات الثورة.

وأكد سوريون أميركيون أنهم لن يتخلوا عن مطلبهم الرئيس بإسقاط النظام.

ولم تفصل سوى أمتار قليلة بين المتظاهرين والرئيس أوباما، ولكن يبدو أن الأخير مشغول بمتابعة أزمة جديدة شغلت جدول أعماله، وهي أزمة أوكرانيا.