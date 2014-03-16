تظاهرة حاشدة في لندن إحياء لذكرى الثورة السورية

شارك مئات السوريين والعرب والبريطانيين في تظاهرة كبيرة وسط العاصمة البريطانية لندن، لإحياء الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية، ولتجديد المطالبة بإسقاط نظام الأسد، فيما طالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالتحرك فوراً لوقف المجازر التي يتم ارتكابها ضد المدنيين في سوريا.

ودعا المشاركون في التظاهرة التي انطلقت من أمام حديقة "هايد بارك" وسط لندن إلى فرض منطقة حظر طيران فوق سوريا لوقف عمليات القصف الجوي التي يقوم بها النظام، ويستهدف بها الثوار والمدنيين، كما رفعوا أعلام الثورة السورية، ودعوا لمحاسبة رموز النظام السوري على الجرائم التي ارتكبوها.

وشارك في التظاهرة العديد من رموز المعارضة السورية، وممثلون عن الائتلاف الوطني السوري الذي حضر ممثله في لندن وليد سفور، كما شارك العديد من المتضامنين الأجانب وأبناء الجالية العربية المقيمون في بريطانيا.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني كان العام الماضي قد اتخذ قراراً برفض المشاركة في ضربة عسكرية قد تقوم بها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، وهو ما أغضب الكثير من السوريين والبريطانيين الذين يرون أن إسقاط النظام دون مساعدة من الخارج أمر غير ممكن.