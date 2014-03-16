قصف البراميل على حلب يغلق ممر كاستيلو الحيوي

شهدت مدينة حلب حملة قصف بالبراميل المتفجرة شنتها طائرات النظام على طريق الباب والمواصلات القديمة و مساكن هنانو و كرم البيك وحريتان ومعارة الارتيق .

وقال مركز حلب الاعلامي ان الغارات الجوية خلفت حالة ذعر بين المدنيين كما ادت الى مقتل واصابة العشرات ما دفع المعنيين إلى إغلاق طريق الكاستيلو الذي يعتبر ممراً حيوياً بين حلب و الأرياف الشمالية و الغربية.

ويذكر أن المعارك لازلت دائرة في جبهة يبرود في ريف دمشق مع تمسك قوات النظام المدعومة بحزب الله بمحاولة استعادة السيطرة على المدينة.

وأكد الجيش الحر ان اشتباكات عنيفة مع قوات النظام تشهدها الجبهة الشمالية الشرقية من يبرود والتي تطل على مزارع ريما مشيرا انه صد عدة محاولات للتقدم باتجاه المدينة .

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 103 اشخاص في مختلف محافظات سوريا بينهم 18 طفلا.

