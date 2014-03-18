الجربا يطالب العالم بتدابير جدية لإسقاط نظام الأسد

قال أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إن عدم اتخاذ تدابير جدية لإسقاط النظام السوري يعطي هذا النظام الغطاء للاستمرار في القتل والتدمير، مضيفا أنه لا يجوز للعالم أن يقع فريسة لابتزاز النظام الذي يذبح شعبه ثم يتحدث عن الإرهاب.

وأشار الجربا في كلمته إلى أن الأسد ونظامه يحاصرون أكثر من مليونين ونصف المليون نسمة في مناطق ومدن في سوريا حصارا كاملا، مشدداً على أن دخول الماء والغذاء والدواء إلى المناطق المحاصرة يجب أن يكون من أولويات المجتمع الدولي.

كما طالب الجربا بقرار أممي تحت الفصل السابع لفك الحصار عن المناطق التي يحاصرها النظام، كما طالب أيضا بقرار ملزم من مجلس الأمن بخروج جميع الميليشيات والجيوش الأجنبية من سوريا.

وأشار الجربا كذلك إلى أن هدف الثورة السورية هو إقامة دولة مدنية حرة في بلد اعتاد نظامه رعاية الإرهاب متسترا بحماية الأقليات التي تشير الوقائع إلى أنه لم يرحمْها من بطشه.

واختتم الجربا كلمته بأن نظام الأسد يسعى إلى تدمير المجتمع ولم يمتلك شرعية شعبية وفقد أخيرا شرعيته العربية والدولية.