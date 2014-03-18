واشنطن تعين مبعوثاً جديداً لسوريا خلفاً لروبرت فورد

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الاثنين تعيين الدبلوماسي دانيال روبنشتاين مبعوثاً خاصاً لسوريا.

ويأتي تعيين روبنشتاين خلفاً لروبرت فورد السفير الأميركي السابق في سوريا الذي تقاعد وترك منصبه كمبعوث خاص إلى سوريا الشهر الماضي.

وأشاد كيري بقدرات روبنشتاين الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة، والذي عمل في مناصب دبلوماسية متعددة في الشرق الأوسط.

وقال كيري في بيان "لا يمكن إنكار التحدي الصعب الذي تمثله سوريا لأي دبلوماسي".

وأضاف أن "قدرات المبعوث الخاص روبنشتاين في القيادة ستكون مهمة أثناء مضاعفتنا لجهودنا في دعم المعارضة المعتدلة، ودعم شركائنا ومواجهة تزايد التطرف الذي يهددنا جميعاً، ومعالجة الأزمة الإنسانية الخانقة وتأثيراتها على الدول المجاورة".

وقال إن روبنشتاين سيتوجه إلى المنطقة هذا الشهر لبدء مشاورات مع السوريين وغيرهم من الأطراف لإنهاء النزاع.