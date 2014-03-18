وسط الحرب.. دمشق تقرر إنشاء وكالة للفضاء

أقرت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، تأسيس هيئة علمية تحت اسم "وكالة الفضاء السورية"، مهمتها تنفيذ دراسات وبحوث لصالح مؤسسات الدولة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الوكالة أن المشروع "يهدف إلى الاستفادة من تقانة (تكنولوجيا) الفضاء لاستكشاف ومراقبة الأرض وتوظيفها في خدمة التنمية، عن طريق تنفيذ مشاريع ودراسات وبحوث لمصلحة وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة".

وكانت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم نقلت، اليوم الثلاثاء، عن الحلقي قوله إن الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ثلاثة أعوام أدت إلى خسائر تقدر بنحو 31.3 مليار دولار.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب منذ اندلاع الأزمة، وباتت الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.