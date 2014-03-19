دمشق تعتبر إغلاق سفارتها في واشنطن "بدعة قانونية"

اعتبرت دمشق، الأربعاء، أن قرار واشنطن إغلاق بعثاتها الدبلوماسية هو "إجراء تعسفي" و"بدعة سياسية وقانونية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، وذلك باللجوء إلى إجراء تعسفي بعدما انتهت مهمة الدبلوماسيين السوريين المعتمدين بواشنطن، ولم تسمح لبدلائهم بالالتحاق بعملهم".

وأشار البيان إلى أن الخارجية السورية وجّهت في أوائل هذا الشهر مذكرة رسمية للسلطات الأميركية تطلب فيها منح الدبلوماسيين الجُدد تأشيرة دخول قبل نهاية مارس وإلا فإن الحكومة السورية ستلجأ الى إغلاق سفارتها في واشنطن.

واعتبرت الخارجية السورية أن التصرف الأميركي يعكس تلاعباً بالحقائق، وأن الخارجية الأميركية خرجت ببدعة سياسية وقانونية حين نسفت المبدأ القانوني الأساسي للعمل القنصلي، وهو إقحام القنصليات الفخرية بالشأن السياسي.

وطلبت الولايات المتحدة من سوريا رسمياً، أمس الثلاثاء، وقف العمليات في سفارتها في واشنطن، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أميركيين.