قوات المعارضة السورية تدمر القصر العدلي في حلب

بعد أيام قليلة من السيطرة على مدينة يبرود في ريف القلمون بدأت قوات النظام ومليشيات حزب الله بالتوسع في مناطق القلمون ولاسيما في بلدة رأس العين في محاولة لإحكام السيطرة على التلال الشرقية للبلدة.

في حين تمكنت المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية، من السيطرة على مساحة واسعة من سجن غرز درعا. وقال ناشطون إن الجيش الحر يعمل على تحرير المعتقلين في السجن.

وفي حلب شمالاً، تمكنت قوات المعارضة من تدمير القصر العدلي في المدينة بشكل كلي. وأفاد ناشطون بأن الجيش الحر فجر 17 طناً من المتفجرات في المبنى الذي يستخدمه الشبيحة وقوات النظام كمقر لهم. وتمثل رد قوات الأسد، في قصف طائرات النظام لحي الشعار في حلب بالبراميل المتفجرة مخلفاً عشرات القتلى والجرحى .

إلى ذلك، أعلن الثوار في سوريا سيطرتهم على أهم المناطق الاستراتيجية في جبهة الليرمون في حلب وتحديداً محيط فرع المخابرات الجوية. النظام بدوره قصف بالطائرات حي كرم البيك في حلب وارتكب مجزرة سقط فيها 20 قتيلاً وأكثر من ثلاثين جريحاً.

