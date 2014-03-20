أول مساعدات من الأمم المتحدة تعبر من تركيا إلى سوريا

قال شاهد من "رويترز" إن عدداً من شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة عبرت الحدود التركية إلى سوريا للمرة الأولى اليوم الخميس، في خطوة يأمل مسؤولو المساعدات أن تمهد الطريق أمام مزيدٍ من المساعدة الإنسانية إلى أكثر المناطق تضرراً من الحرب الأهلية في البلاد.

وقال مسؤولون إن الشاحنات وأغلبها من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تحمل إمدادات غذائية وأدوية وأغطية عبرت نقطة نصيبين الحدودية الى مدينة القامشلي الكردية في سوريا.

وقال نايجل فيشر، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في بيان: "هذه أول مرة خلال ثلاثة أعوام من الصراع الوحشي تتمكن فيها الأمم المتحدة من إدخال مساعدات إلى سوريا عبر تركيا".

وأصبح مرور قافلة المساعدات أمراً ممكناً بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع السلطات السورية ومقاتلي المعارضة الشهر الماضي إلى السماح بدخول الإمدادات الإنسانية بسرعة عبر الخطوط الأمامية والحدود وباستخدام أقصر الطرق البرية لتصل إلى 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة.

وقال مسؤول إغاثة غربي، أمس الأربعاء، إن القافلة كانت خطوة أولى، لكنه حذر من أنها لن تصل إلى بعض من أكثر المناطق تضرراً بسبب الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 140 ألف شخص.