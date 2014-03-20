ثوار حماة يحررون حاجزين ويدمرون آليات للنظام

تمكّن ثوار سوريون في عملية نوعية من السيطرة على حاجز السمان في بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي بعد اقتحامه بسيارة مفخخة ما أدى الى مقتل عدد كبير من قوات النظام واعتقال آخرين، إضافة الى تدمير آليات عسكرية والاستيلاء على كميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر بحسب شبكة شام الإخبارية.

وتزامنت هذه العملية مع عملية أخرى للثوار على حاجز جب أبومعروف على الأطراف الغربية لطيبة الإمام في حماة، حيث تمكنوا من اقتحامه والسيطرة عليه بالكامل تزامناً مع اشتباكات عنيفة رافقتها حركة نزوح كبيرة للأهالي جراء قصف قوات النظام بالبراميل المتفجرة من مطار حماة العسكري.

وفي مدينة مورك بريف حماة الشمالي أفاد المركز الإعلامي بأن الجيش الحر سيطر على مقرات تابعة للنظام بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت الى مقتل عدد كبير من عناصر الأسد وتدمير آليات عسكرية.

وتعرضت بلدات دمشق وريفها لقصف من قوات النظام، وسقط في مدينتي دوما وداريا بريف دمشق عدد من القتلى والجرحى جراء قصفهما من قبل قوات النظام براجمات الصواريخ. وقام كذلك طيران النظام بتنفيذ عدد من الغارات على حي جوبر تزامناً مع اشتباكات على أطراف الحي ما أدى الى المزيد من نزوح السكان.

ولم يغب مسلسل البراميل المتفجرة عن حلب، حيث أفادت شبكة شام بأن النظام ألقى البراميل على مساكن هنانو ودوار الجندول وبلدة حريتان في ريف حلب، وأيضا حي الحيدرية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن تدمير المزيد من المنازل والمحال التجارية.