الخارجية الروسية: كيمياوي سوريا أصبح صفراً

قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن سوريا خفضت فعليا قدرات أسلحتها الكيمياوية إلى الصفر، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وقال المسؤول "منشآت إنتاج الأسلحة الكيمياوية ومعدات الخلط (للمواد الكيمياوية) والتشغيل (الأسلحة)، وأيضاً وسائل إطلاقها دمرت".

وأضاف أن الغاز الوحيد الجاهز للاستخدام في الأسلحة شحن بشكل كامل إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن دمشق خفضت فعلياً أسلحتها الكيمياوية المحتملة إلى الصفر تقريباً".

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي غداة إعلان البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، أن فريقها نجح في شحن نحو نصف مخزون سوريا من الأسلحة الكيمياوية إلى خارج البلاد.

وكانت الحكومة السورية وافقت العام الماضي على التخلي عن ترسانتها الكيمياوية في إطار اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة، لكن العملية شهدت عوائق عدة وتأجيلات.