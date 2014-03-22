نظام الأسد يعرقل وصول الأدوية والطعام إلى المحاصرين

بعد يوم واحد على استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عطل النظام السوري وصولها، فقد أوقف النظام قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات من تركيا إلى سوريا. واتهم مسؤول أممي، النظام بوضع عراقيل إدارية أمام سير المهمة الإنسانية الأممية. وتعللت السلطات الجمركية السورية بعطلة نهاية الأسبوع في تأخير تخليص المعاملات الجمركية لشاحنات المساعدات الإنسانية.

في حين قالت الأمم المتحدة إن ثماني شاحنات فقط من أصل 79 شاحنة تحمل الأدوية والمواد الغذائية والمفروشات، تمكنت من عبور الحدود التركية إلى القامشلي.

يأتي هذا في وقت ينص قرار مجلس الأمن الدولي على السماح للمساعدات بالدخول بحرية ومن دون عوائق، وهو ما لم يلتزم به النظام السوري، حسب تصريح مسؤول في المساعدات الدولية.