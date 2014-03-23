القاعدة: خطة لاستهداف ملكة بريطانيا في مناسبة رياضية

تحرّض القاعدة مجاهديها العائدين من سوريا على تنفيذ هجمات "إرهابية" بالقنابل وذلك في المناسبات الرياضية في بريطانيا، وفق ما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

وبحسب توجيهات القاعدة فإن ديربي بريطانيا، الذي تحضره الملكة إليزابيث، من ضمن الأهداف الرئيسية، بالإضافة إلى بطولة ويمبلدون ومباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، كأهداف محتملة في محاولة للتسبب في سقوط أكبر عدد من الضحايا.

وتوصي "القاعدة" إرهابيها بتنفيذ هذه العمليات إما عن طريق "انتحاري" أو عن طريق التفجير عن بُعد.

وبحسب ما نشرته مجلة "inspire" التي تشرف على إنتاجها القاعدة، فإنه "لا يتم استخدام السيارات الملغومة في تدمير المباني، لأنها فعالة جداً مع الأفراد".

وتركز "القاعدة" في رسالتها على الأحداث الرياضية البارزة في كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا لأن عشرات الآلاف من المشجعين يحضرونها وبذلك يكون عدد الضحايا أكبر.

وتشمل الأهداف الأخرى فندق سافوي في وسط لندن والوجهات السياحية في فرنسا خلال فصل الصيف.

وعاد ما يقدر بـ250 جهادياً بريطانياً إلى بلادهم بعد التدريب والقتال في أزمة بسوريا، ما يثير المخاوف من ارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة.