مظاهرة باليونان ضد إتلاف كيمياوي سوريا في المتوسط

تظاهر قرابة خمسة آلاف شخص، الأحد، في جزيرة كريت اليونانية؛ للاحتجاج على التدمير المبرمج للأسلحة الكيمياوية السورية في شرق المتوسط، كما أفاد مصدر أمني محلي.

وقال رئيس دائرة الشرطة في كريت ستافروس أرناوتاكيس الذي شارك في التظاهرة التي نظمتها أحزاب من اليسار وأنصار البيئة "اليوم كريت تقول (لا) لتدمير الترسانة الكيمياوية السورية في المتوسط".

ونظمت التظاهرة رمزياً في دير أركادي الأرثوذكسي في منطقة ريثيمنو (وسط) وهي مقر مقاومة كريت للاحتلال العثماني في القرن التاسع عشر.

وهي التظاهرة الثانية الحاشدة في كريت في غضون أسبوعين بعد تظاهرة 19 مارس التي نظمت في لاكانيه شرق الجزيرة، وضمت حوالى ألفي شخص.