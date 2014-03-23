ميليشيات عراقية تنشر صور انتشارها في مدينة حلب

ظهر مقاتلون عراقيون في عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخرون بدورهم العسكري في سوريا، سواء لمنع سقوط الأسد أو لحماية مقامات دينية على رأسها السيدة زينب.

ويعتقد أن هناك ست فرق للمقاتلين العراقيين في سوريا ليس لديها أي أجندة خاصة، بل ملتزمة تماماً بتوجهات النظام السوري.

وأهم هذه الفرق لواء أبو الفضل العباس: ظهر في شتاء 2012 في منطقة السيدة زينب المتاخمة لدمشق على شكل فرقة عسكرية عالية التنظيم والتدريب، وتعمل بتنسيق تام مع جيش النظام.

لواء ذو الفقار: ما وضعه في الواجهة كانت مشاركته الأخيرة بقيادة أبو شهد الجبوري في معارك واتهم بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

لواء عمار بن ياسر: تم الإعلان عن اللواء في بدايات معركة القصير، حالياً يتمركز مقاتلوه بالقرب من مدينة حلب .

كتائب سيد الشهداء: تشكلت في ربيع العام الماضي، وهي قوات مسلحة عاملة في منطقة دمشق .



لواء الإمام الحسن المجتبى: خرج من رحم لواء أبوالفضل العباس، من مهامه الأساسية حماية المنطقة المحاذية لمطار دمشق الدولي .



لواء أسد الله: هو أحدث هذه التشكيلات، يتميز مقاتلوه بدرجة عالية من التسليح، وببزات لونها ترابي صحراوي، ويعتقد أنه يتمركز في العاصمة دمشق.

حتى وقت قريب كانت مشاركة العراقيين في الحرب السورية غير معلنة لكن العديد من الفيديوهات التي نشرت مؤخراً تظهر أبرز قادة هذه الميليشيات إلى جانب المقاتلين في سوريا، خصوصا في مناطق ريف دمشق كالنبك والسبينة، حيث ظهر أبو شهد الجبوري قائد ميليشيات ذو الفقار، ومحمد الطبطاوي القيادي في عصائب أهل الحق وكتب على الفيديو الذي ظهر فيه أنه أتى إلى سوريا ليقاتل إلى جانب لواء أبو الفضل العباس.