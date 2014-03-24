الإبراهيمي يستبعد جولة جديدة حالياً من محادثات جنيف

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الاثنين، أن مبعوث الأمم المتحدة للسلام إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي استبعد استئناف الحوار في سويسرا بين الحكومة السورية والمعارضة قريباً.

وتوسط الإبراهيمي في جولتي محادثات في سويسرا هذا العام لكنهما لم تؤديا إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين للاتفاق على حكومة انتقالية وفقاً لما دعا إليه مؤتمر دولي عقد في جنيف عام 2012.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الإبراهيمي قوله في تصريحات أدلى بها في الكويت قبيل اجتماع القمة العربية إن الأجواء ليست مناسبة في الوقت الراهن للعودة إلى المحادثات.

ونسبت الوكالة إليه قوله إنه "من المستبعد في الوقت الحاضر استئناف الحوار بين النظام السوري والمعارضة في جنيف".

وأدى الصراع السوري الذي دخل عامه الرابع هذا الشهر إلى مقتل زهاء 140 ألف شخص ودفع ملايين الناس إلى الفرار.

وتختلف قوى دولية وإقليمية في الطرف الذي تؤيده في الصراع السوري إذ تدعم روسيا وإيران الرئيس بشار الأسد في حين تدعم قوى غربية ودول الخليج العربية مقاتلي المعارضة.

ويتواصل القتال في سوريا حيث تمكنت القوات الحكومية من طرد مقاتلي المعارضة من بلدات وقرى قرب الحدود اللبنانية هذا الشهر، وتشن المعارضة المسلحة هجمات مضادة قرب معاقل الأسد على ساحل البحر المتوسط.

وقال الإبراهيمي هذا الشهر إن مضي سوريا قدماً في إجراء انتخابات من المرجح أن تضمن فترة ولاية جديدة للرئيس الأسد قد يبدد اهتمام المعارضة بمواصلة محادثات السلام مع الحكومة.