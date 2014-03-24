قريب للأسد يعترف: "أعداؤنا هم السوريون"

على الهواء مباشرة وفي التلفزيون الرسمي، قال أحد أقارب بشار الأسد، بشكل واضح "أعداؤنا هم السوريون"، قبل أن يحاول استعادة الحروف ويعوض الكلمة "السوريون" بـ"الإرهابيين".

هذا ما قاله عمار الأسد، عضو مجلس الشعب السوري، وأحد أبناء عمومة بشار الأسد، عندما تم الاتصال به للتعليق على مقتل هلال الأسد، زعيم الشبيحة في ريف اللاذقية.

وقال عمار الأسد: نناشد جميع الإخوة في عموم سوريا بالهدوء، لأن أعداءنا هم السوريون.. لأن أعداءنا هم الإرهابيون وكل السوريين إخوة لنا".

وتفاعلاً مع هذه الزلة القاتلة، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المقطع الذي يفضح عمار الأسد، وعلق أحدهم قائلاً "كان فرويد يقول إن زلّات اللسان تعبر عن قناعات اللاشعور وتكون صادقة".