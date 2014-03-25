التوتر سيد الموقف على الحدود بين سوريا وتركيا

ذكرت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، أن أنظمة صواريخ سورية مضادة للطائرات رصدت طائرات تابعة لسلاح الجو التركي، الاثنين، على طول الحدود بين البلدين غداة إسقاط المضادات التركية طائرة حربية سورية.

وقال الجيش التركي في بيان نُشر على موقعه إن أنظمة صواريخ مضادة للطيران من نوع سام 2 وسام 5 وسام 17 منصوبة في سوريا لاحقت خمس مقاتلات من نوع إف 16 خلال قيامها بمهمة، وركزت على الطائرات طيلة 10 دقائق و53 ثانية".

وأضاف البيان أن 12 حادثاً من هذا النوع وقع، الاثنين، في حين كانت الطائرات التركية تقوم باستطلاعات فوق مدينة هاتاي في أقصى جنوب تركيا.

وبقي التوتر شديداً على طول الحدود التركية-السورية منذ إعلان تركيا، الأحد، إسقاط مقاتلة سورية كانت تحلق - بحسب أنقرة - فوق أراضيها.

وحذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من رد "قاسٍ" في حال انتهاك سوريا مجدداً للمجال الجوي التركي.

وكتبت الصحف التركية، الثلاثاء، أن وحدات نخبة تركية انتشرت، الاثنين، على طول الحدود.

وأسقطت طائرات حربية تركية العام الماضي مروحية سورية قالت أنقرة إنها رصدتها على مسافة كيلومترين داخل المجال الجوي التركي.

وتأوي تركيا أكثر من 750 ألف لاجئ سوري فرّوا من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في بلادهم، يعيش معظمهم في مخيمات قريبة من الحدود.