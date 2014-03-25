الجربا ينتقد إبقاء مقعد سوريا شاغراً بالقمة

حمل رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا الثلاثاء بقوة على إبقاء مقعد دمشق شاغرا في القمة العربية التي تستضيفها الكويت بعد سنة على تسليم المقعد للمعارضة في قمة الدوحة، معتبرا أن هذه الخطوة يفهمها النظام على أنها دعوة للقتل.

وقال الجربا أمام القادة العرب: "إن إبقاء مقعد سوريا بينكم فارغا يبعث برسالة بالغة الوضوح إلى الأسد التي سيترجمها على قاعدة: اقتل اقتل والمقعد ينتظرك بعدما تحسم حربك".

وكان الائتلاف السوري جلس خلال القمة العربية الماضية في الدوحة في مقعد دمشق التي علقت عضويتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلا أنه تقرر إبقاء المقعد شاغرا هذه السنة وقد بررت الأمانة العامة للجامعة العربية ذلك بضرورة استكمال الائتلاف خطوات تنفيذية مطلوبة منه.

ودعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا الثلاثاء في كلمة أمام القمة العربية في الكويت الدول العربية الى الضغط على المجتمع الدولي لتقديم أسلحة نوعية للمقاتلين المعارضين، فضلا عن تكثيف الدعم الإنساني ومساعدة اللاجئين السوريين.

وقال الجربا في كلمته "لا أدعوكم الى إعلان حرب وإنما الى دعم قضيتنا وإيجاد حل لها"، داعيا بشكل خاص الى "الضغط على المجتمع الدولي من أجل الالتزام بتعهداته حول التسليح النوعي لثوارنا الذين بذلوا أرواحهم من أجل حرية وكرامة السوريين".