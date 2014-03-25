توقيف شاب في فرنسا بعد عودته من سوريا.. وبحوزته سلاح

أوقف شاب في الـ23 من عمره فبراير الماضي في فرنسا بعد بضعة أسابيع من عودته من سوريا، حيث يشتبه بأنه "مارس الجهاد"، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق أمس الاثنين.

وفي 17 فبراير قامت الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية في فرنسا بدهم شقة في جنوب شرق البلاد استخدمها هذا الشاب بعد عودته من سوريا.

وأوضح المصدر نفسه أن المحققين عثروا على سلاح مخبّأ داخل الشقة، إضافة إلى مسامير ومفك براغ ومادة قيد التحليل يمكن أن تكون متفجرات.

وتوجه "إبراهيم ب." في سبتمبر 2012 إلى سوريا، ورُصد في اليونان في 3 يناير الماضي. وقال المصدر إن "إبراهيم ب." رصد من بعدها في مدينة نيس (جنوب شرق فرنسا) ثم اعتقل في 11 فبراير قبل دهم الشقة.

وجاء اعتقاله في إطار عملية تفكيك خلية بدأت في أكتوبر 2012 في منطقة باريس.