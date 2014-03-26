أوغلو: طائرات "الطاغية" الأسد نالت ما تستحقه

أوضح وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" أن طائرات "الطاغية" الأسد نالت قبل يومين الجواب الذي تستحقه، عندما انتهكت إحدى الطائرات المجال الجوي التركي، وأن أي طرف يريد انتهاك مجالنا الجوي أو البري سينال جزاءً مماثلاً.

جاء كلام أوغلو خلال كلمة له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية التركي في قضاء "حلقة بينار" التابع لولاية "قونية" وسط تركيا.

وأضاف أن تركيا مدت يدها إلى الشعب السوري المظلوم، وستواصل مد يد العون والمساعدة له. واعتبر أوغلو أن "الناطقين باسم النظام السوري في تركيا يقومون في هذه الآونة بإثارة البلبلة، مطالباً الشعب التركي بالتصويت لمن سيمد يد المساعدة للمظلومين في سوريا".