مفاوضات بين الحر والنظام بشأن هدنة في جنوب دمشق

أفادت مصادر لـ"العربية" بأن مفاوضات بين الجيش الحر وقوات النظام بدأت بين الطرفين لانسحاب مقاتلي المعارضة من جنوب دمشق نحو درعا من أجل التحضير لإجراء الانتخابات في أجواء هادئة.

وأضافت المصادر أن المفاوضات بدأت بشكل مباشر بين الجيش الحر وقوات النظام وهي لاتزال مستمرة من دون التوصل لنتيجة واضحة.

وتتعهد قوات النظام من خلال المفاوضات بتقديم ضمانات بعدم التعرّض للجيش الحر أثناء إخلائه المنطقة الجنوبية لدمشق وتأمين خروجهم بشكل آمن، وتشمل الهدنة "مخيم اليرموك، التضامن، القدم، العسالي، الحجر الأسود، يلدا، ببيلا، بيت سحم".

وفي سياق متصل قالت شبكة "سوريا مباشر" إن قوات النظام فجّرت عدداً من منازل المدنيين بعد انسحابها منها في جوبر شرقي دمشق، وفي ريف اللاذقية قصف عناصر من قوات الأسد براجمات الصواريخ المعبر الحدودي ومدينة كسب.

ودارت اشتباكات عنيفة على طريق أوتوستراد إدلب اللاذقية بين الجيش الحر وقوات النظام، كذلك شهدت الجبهة الشرقية لمدينة إنخل المحاذية للواء الخامس عشر اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام.