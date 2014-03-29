دمشق تؤكد السيطرة على آخر معاقل المعارضة في القلمون

فيما تستمر المعارك في منطقة القلمون على الحدود مع لبنان والتي سيطرت قوات النظام مدعومة بميليشيا حزب الله على معظمها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري رسمي أن قوات بشار الأسد سيطرت على بلدتي راس المعرة وفليطة.

وأكد المصدر أن هذه العملية جاءت استكمالا لعملية غلق الحدود مع لبنان لمنع تدفق السلاح إلى قوات المعارضة.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نفى سيطرة النظام على البلدتين مشيرا إلى تقدم لقوات المعارضة في المنطقة.

مصادر المعارضة تحدثت عن بدء الجيش الحر انسحابا من بلدتي رأس المعرة وفليطة منذ ليل أمس الجمعة، وسط عمليات كر وفر واشتباكات في بعض مناطق البلدتين.

وإلى ذلك، خلف قصف قوات النظام دمارا كبيرا في حي القابون الدمشقي، فيما نفذ الجيش الحر هجوما على مواقع النظام في الجبهة الشمالية لمدينة داريا بريف دمشق.

مصادر المعارضة تحدثت عن استهداف قوات النظام داخل مشفى حرستا العسكري، فيما تجدد القصف المدفعي على بلدة الحولة بريف حمص.

وفي حماة، تصدى مقاتلو المعارضة لطيران النظام بصواريخ كوبرا المحمولة على الكتف، كما صد الجيش الحر هجوما آخر على الجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة مورك في الريف.

وأظهرت صور بثها ناشطون تصدي الجيش الحر لغارات طيران النظام وحجم الدمار جراء القصف بالبراميل المتفجرة على بلدة خان شيخون في ريف ادلب.