عشرات القتلى من النظام في عمليات نوعية للثوار بحلب

قالت مصادر في المعارضة السورية إن قواتها قتلت عشرات من قوات النظام في عمليتين نوعيتين في عزيزية والشيخ نجار.

وقال العقيد الركن زياد حاج عبيد، قائد الفرقة 77 التابعة للجيش الحر في الجبهة الشمالية "إن الثوار تمكنوا من التقدم على قوات النظام في منطقة الشيخ نجار بحلب"، مشيراً إلى أن سيطرة الجيش الحر عادت إلى ما كانت عليه قبل نحو أسبوعين.

وأضاف عبيد أن الثوار في جبهة عزيزية شنوا هجوماً معاكساً على قوات النظام، وكبدوها خسائر فادحة.

واستهدفت كتائب غرفة عمليات أهل الشام معمل السكاكر الذي تتخذه قوات النظام مركزاً لها، في منطقة العزيزة، ما أدى إلى مقتل 20 عنصراً.

وتأتي هذه العملية في محاولة من الثوار لاستعادة السيطرة بشكل كاملة على القرية الاستراتيجية الواقعة على طريق إمداد النظام الواصل إلى حلب.

من جانبها ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن واشنطن تدرس إمكانية تزويد مجموعات المعارضة السورية المعتدلة بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، إلى جانب إمدادات أخرى تمكنهم من التصدي لطائرات النظام .

ولم يتضح بعد أي نوع من منظومات الدفاع المحمولة على الكتف أو ما يسمى "Man pad" تفكر الولايات المتحدة بتزويد فصائل معتدلة من المعارضة بها، وما إذا كانت أصلاً جدية بهذه الأمر.

لكن وسائل إعلام أميركية أكدت أن الرئيس باراك أوباما يظهر مرونة بهذا الشأن بعد رفض استمر فترة طويلة خوفاً من وقوعها بأيدي متطرفين.