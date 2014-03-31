معركة الساحل.. قوات النظام تحفر الخنادق حول اللاذقية

أفاد ناشطون أن قوات تابعة للنظام السوري قامت بحفر خنادق في محيط مدينة اللاذقية، كخطة استباقيه لأي هجوم محتمل من قبل الجيش الحر، كما عمدت قوات النظام لإغلاق بعض الأحياء في المدنية.

وكان مقاتلو المعارضة قد أعلنوا صد أرتال من تعزيزات قوات النظام، متوعدين بمواصلة معركة الساحل حتى النهاية.

يأتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات على محور بلدة قسطل معاف المهمة ومحيط البدروسية والمقالع في الجبل ومحيط قرية الشيخ حسن استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ الطائرات التابعة لقوات النظام خمس غارات على كسب وبيت عوان في ريف اللاذقية التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة.