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الإمارات تعلن صرف 110 ملايين دولار لصالح لاجئي سوريا

المصدر: أبوظبي – فرانس برس
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أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، صرف 110 ملايين دولار لصالح اللاجئين السوريين.

وأكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى القاسمي أن هذا المبلغ هو جزء من حزمة المساعدات التي أعلنت عنها الإمارات لصالح اللاجئين السوريين خلال مؤتمرات الأمم المتحدة في 2013 و2014 والبالغة 360 مليون دولار.

ولجأ حوالى 2.5 مليون سوري إلى الدول المجاورة لسوريا منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011، فيما نزح 6.5 مليون سوري داخل بلادهم بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وأسفر النزاع السوري عن مقتل 150 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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