وزير الدفاع ورئيس أركان الائتلاف يدخلان اللاذقية

بعد أن حقق مقاتلو الجيش الحر إنجازات على جبهة الساحل، يواصل النظام السوري الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة.

أسعد مصطفى وزير الدفاع في الائتلاف، ورئيس أركان الجيش الحر عبدالإله البشير، دخلا اللاذقية وتفقدا الوحدات المقاتلة فيها، فيما واصل النظام قصفه مناطق مختلفة من سوريا وقتل اليوم أكثر من 50 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

من جانبه، قال أسعد مصطفى، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن المعركة تدور حالياً في جبل التركمان وجبل الأكراد، وإن حوالي 80% من جبل التركمان في يد الثوار وهو محرّر، وأكثر من 90% من جبل الأكراد محرّر أيضاً. وأضاف: "يستطيع أي منا أن يتجول في هذه المناطق بحرية مع بعض الحذر من القصف".

وبسؤاله عن "كسب"، قال أسعد مصطفى إنها الآن في يد الثوار، مشيراً إلى أن قوات النظام تقوم بقصف المنطقة قصفاً شديداً، وتحاول أن تستحوذ على "المرصد 45" الذي يُعدّ مركزاً مهماً، إلا أن كل الهجمات باءت بالفشل ولكن الثوار صامدون.

ونفى أسعد مصطفى مجدداً أن يكون النظام قد استعاد "نقطة 45" في اللاذقية كما أشاع، مؤكداً أن هناك معركة كبيرة تدور في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن نظام الأسد يحاول دائماً الرفع من معنويات الشبيحة، وهم يستعينون بقوات من خارج سوريا ليؤكدوا أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك حشوداً كبيراً في المنطقة.