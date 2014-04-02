الأسد: الدور الروسي يسهم في رسم خريطة جديدة للعالم

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاربعاء، بأن الدور المهم الذي تقوم به روسيا، أبرز الحلفاء الدوليين لنظامه، على الساحة الدولية يسهم في رسم "خريطة جديدة لعالم متعدد الأقطاب"، وذلك خلال استقباله وفداً روسياً نقل له رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن الأسد تأكيده "أن الدور المهم الذي تقوم به روسيا على الساحة الدولية اليوم يسهم بشكل جلي في رسم خريطة جديدة لعالم متعدد الأقطاب يحقق العدالة الدولية ويصبّ في مصلحة الدول والشعوب المتمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها".

وأعرب الأسد "عن تقديره لمواقف روسيا الراسخة والداعمة لسورية، وعن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين".

وأكد الأسد أمام الوفد "انه لا خيار أمام الشعب السوري سوى الانتصار في حربه على الإرهاب والفكر الظلامي المتطرف الدخيل على مجتمعنا، وذلك من خلال الثبات والتمسك بما ميز هذا المجتمع عبر قرون طويلة من التنوع والاعتدال والتنور الفكري".

وذكرت الوكالة أن الأسد استقبل صباح اليوم وفد الجمعية الإمبراطورية الارثوذكسية الفلسطينية برئاسة سيرغي ستياشين الذي نقل له رسالة شفهية من نظيره الروسي "اكد فيها تصميم بلاده على مواصلة دعمها صمود الشعب السوري في جميع المجالات في مواجهة الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب الدولي المدعوم من بعض الدول الغربية والإقليمية".