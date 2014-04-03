فيديو مروّع.. شاب سوري يرمي نفسه من سطح مبنى

وكأن مآسي السوريين لا تكفيهم، لكي يضاف كل يوم حدث مؤلم آخر. فبعد محاولة لاجئة سورية في طرابلس شمال لبنان، حرق نفسها، تحت ضغط الظروف المعيشية التي تعانيها. ها هو فصل آخر من فصول الألم، يوقّعه شاب سوري، من أعلى مبنى في صربا(منطقة لبنانية).

فقد قرر عمر حسين أحمد، شاب سوري من مدينة الميادين بريف دير الزور، يبلغ من العمر 27 عاماً، الانتحار، فرمى نفسه من سطح مبنى في منطقة صربا بمدينة جونية اللبنانية.

وقد تداول الفيديو القاسي والمؤلم العديد من الصفحات السورية، وفيه يظهر عمر وهو يتدلى من سور البناء على ارتفاع ستة طوابق، في الوقت الذي يحاول فيه ثلاثة أشخاص رفعه إلى الأعلى. وبعد عدة محاولات فاشلة يفلت الشاب من أيدي منقذيه ويسقط على الأرض ليلقى حتفه على الفور.

