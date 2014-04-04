الأمم المتحدة: "كيمياوي" سوريا قريبا إلى خارج البلاد

أعلنت رئيسة البعثة التي تشرف على عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية أن سوريا قامت بتجميع نحو 40 بالمئة من ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية في حاويات لنقلها خارج البلاد وتدميرها.

وقالت إنه تم نشر قوافل أمنية للتعامل مع العنف حول مدينة اللاذقية الساحلية.

وكان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري حذر من أن الحكومة قد تضطر لتأجيل النقل بسبب الوضع الأمني وقد لا تفي بمهلة أخرى لنقل مكونات برنامجها للغازات السامة خارج البلاد.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية "سيجريد كاج" أبلغت المجلس الخميس أنه تم تجميع المواد السامة في 72 حاوية في ثلاثة مواقع مختلفة.

وأبلغت كاج مجلس الأمن في جلسة مغلقة عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة السورية دمشق أنه حالما يتم إرسال هذه الحاويات خارج البلاد فإن 90 بالمئة من مخزون سوريا من الأسلحة الكيمياوية يكون قد نقل خارج البلاد لتدميره.

وكانت البعثة المشتركة ألحّت على السلطات السورية بضرورة استئناف النقل في أسرع وقت ممكن للوفاء بالجداول الزمنية لإتمام تفكيك برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري وتدميره".

يذكر أن الأسد وافق على تدمير أسلحته الكيمياوية في أعقاب غضب عالمي من الهجوم الكبير الذي وقع بغاز السارين في الغوطة في أغسطس وقتل المئات.

وأثار الهجوم إمكانية قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية لسوريا لكن واشنطن تراجعت عن الفكرة بعد أن تعهد الأسد بالتخلص من أسلحته الكيمياوية.

لكن الحكومة السورية لم تف بمهلة انتهت في الخامس من فبراير الماضي لنقل جميع موادها الكيمياوية المعلنة والتي تزن نحو 1300 طن إلى خارج البلاد. ووافقت بعد ذلك على مهلة جديدة.