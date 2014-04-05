إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى الأردن

صرح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأردنية الرسمية اليوم، السبت، أن قوات حرس الحدود الأردنية أحبطت محاولة تهريب "كميات كبيرة" من الأسلحة والذخائر من سوريا إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن هذا المصدر قوله إن: "قوات حرس الحدود تمكنت الخميس من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص تهريبها من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر نفسه أن: "الأسلحة التي حاول هؤلاء الأشخاص تهريبها شملت مئات البنادق والمسدسات والذخائر".

وأشار إلى أن "الجهات صاحبة الاختصاص في القوات المسلحة تقوم بمتابعة عدد من هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب، وهم معروفون لدى هذه الأجهزة التي تتابعهم عن كثب لإلقاء القبض عليهم".

ولم يذكر تفاصيل حول عدد هؤلاء المهربين أو جنسياتهم، كما أعلن حرس الحدود الأردني مطلع العام الحالي تصاعد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا بنسبة تصل إلى 300 %.

وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا، والتي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عدداً منهم.

وتؤوي المملكة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري منهم 120 ألف لاجئ في مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية.