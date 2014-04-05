إصابات بين الأمن واللاجئين في أحداث شغب بـ"الزعتري"

أصيب عدد من قوات الدرك والشرطة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، إثر أعمال شغب وقعت في المخيم، مساء اليوم السبت، فيما أفاد شهود عيان من سكان المخيم عن وقوع إصابات بين لاجئين.

وقال مصدر أمني لقناة "العربية" إن لاجئين قاموا برشق قوات الدرك والشرطة بالحجارة وأصابوا عددا منها، مضيفاً أن قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين داخل المخيم.

ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل حول الحادثة التي اندلعت على خلفية احتجاجات بين اللاجئين لم تتضح أسبابها بعد.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم مخيم الزعتري، غازي السرحان، أن 18 من قوات الأمن والدرك على الأقل أصيبوا بالحجارة بالقرب من البوابة الشرقية للمخيم. ونفى السرحان وقوع أي إصابات بين اللاجئين أو احتراق أي من الخيم و"الكرفانات".

وأضاف السرحان أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 لاجئين من مثيري الشغب.

وكان بعض اللاجئين قد أكدوا إصابة عدد منهم، واحتراق خيام وكرافانات بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي تسبب في حالات اختناق بين اللاجئين، وفق ما أفاد به سكان من مخيم الزعتري.