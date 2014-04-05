سوريا: قصف على محيط السفارة الروسية

تعرضت أحياء عدة في دمشق لسقوط قذائف هاون استهدف بعضها حياً يضم مراكز أمنية، وسقطت إحداها قرب السفارة الروسية في حي المزرعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد أيضا إلى أن قذائف أخرى استهدفت منطقة الفحامة التي تضم مراكز أمنية عدة، وعلى حي الشاغور في جنوب العاصمة، ومنطقتي الطبالة والدويلعة الشعبتين اللتين تسكنهما غالبية من المسيحيين والدروز عند أطراف العاصمة.

وقالت الهيئة العامة للثورة إن إحدى القذائف سقطت مقابل قيادة الشرطة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وفي باقي التطورات الميدانية تواصل قوات الأسد منذ صباح السبت قصف بلدات ريف دمشق المتاخمة للعاصمة بينما شهدت مدينة اللاذقية معارك قوية بين قوات النظام وكتائب الجيش الحر.

وقبل ذلك شهدت حلب عمليات قصف من قوات النظام بينما أفاد ناشطون بأن عناصر من "داعش" يتجمعون لدخول بعض المناطق في ريف حلب الشمالي.