ناشطون: داعش يعود للواجهة لدعم قوات النظام بريف حلب

أفاد ناشطون سوريون أن تنظيم "داعش" يحشد لشنّ هجوم على ريف حلب الشمالي، في محاولة لدعم قوات النظام التي تكبدت خسائر هناك.

ونقلت "شهبا برس" أن حشوداً كبيرة تصل إلى 500 مقاتل يتجمعون في قرية الشيخ كيف وتل جيجان؛ بغية شنّ عملية عسكرية في الريف الشمالي لمدينة حلب.

أما في الشمال الغربي، فقد استعادت كتائب المعارضة السيطرة على بلدة بابولين وقرية الصالحية في ريف إدلب الجنوبي، بعد نحو عام من سيطرة القوات النظامية عليهما. ما يعتبر تقدماً من شأنه تضييق الخناق على معسكري وادي الضيف والحامدية، وهما من أبرز معاقل قوات النظام في ريف إدلب.