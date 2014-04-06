مقتل 176 شخصاً تحت التعذيب بسجون النظام في مارس فقط

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 176 معتقلاً في سجون النظام تحت التعذيب، خلال شهر مارس فقط.

ويتعدى عدد الذين يقتلون تحت التعذيب في سجون النظام أحياناً في شهر واحد الـ500 شخص، ولكن في الإحصاء الأخير لشهر مارس برز موت طفلين لا يتعديان الـ16 من العمر وامرأتين وطبيب وممرض.

ولم تعرف التهم الموجهة إلى كل هؤلاء الذين قضوا تحت التعذيب، كما لم تعرف حتى أسباب اعتقالهم.

ومن بين هؤلاء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية المحامي معن الغنيمي، الذي ظل معتقلاً في دمشق ومحتجزاً مدة 10 أشهر.

ونهاية الشهر الماضي، أبلغت الشرطة العسكرية عائلة المحامي بوفاته في منتصف يناير الماضي، نتيجة إصابته بجلطة دماغية، ولم تسلم عائلة الفقيد جثته ولم تعلمها بمكان دفنه.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الغنيمي قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية.

وطالبت الشبكة، التي أعدت الإحصاء الأخير، مجلس الأمن بالتصرف وإحالة ملف قتل السجناء تحت التعذيب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته، كرر الائتلاف الوطني السوري ومنظمات إنسانية عالمية هذا المطلب، لكن ثبات موقف روسيا والصين إلى جانب النظام يعرقل أي خطوة في هذا الاتجاه.