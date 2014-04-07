أسعد مصطفى: النظام ينوي ضرب "جوبر" بالكيمياوي قريبا

أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد مصطفى، امتلاكه معلومات تفيد بأن النظام السوري ينوي ضرب حي جوبر الدمشقي والمناطق المحيطة به بالسلاح الكيمياوي.

وأرسل مصطفى تحذيرا، خلال حديث مع "ستوديو الحدث"، قائلاً: "أحذرّ وأنبّه العالم، وبشكل خاص الأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء سوريا: لدينا معلومات مؤكدة من أن النظام يخطط لضرب منطقة جوبر بالسلاح الكيمياوي".

وشدد مصطفى على أن "هذه الضربة مخطط لها أن تكون وشيكة". كما نبّه إلى أن جوبر هي منطقة محاذية للعباسيين وهي ذراع يستخدمه الثوار باتجاه العاصمة دمشق.

وكانت المعارضة السورية قد اتهمت، مؤخراً، قوات الأسد بإعادة استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا. وعرض نشطاء من المكتب الإعلامي لمنطقة جوبر، لقطات لرجل فاقد للوعي، يبدو أنه يرقد على فراش ويعالجه مسعفون.