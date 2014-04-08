الجربا يزور الصين لإيجاد حل سياسي لأزمة سوريا

يزور رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا الصين، حليفة النظام، ويجري محادثات مع المسؤولين فيها حول إمكانية الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الائتلاف، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر: "يقوم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا بزيارة رسمية إلى الصين في 14 أبريل".

وأشار إلى أن الجربا سيلتقي عدداً من المسؤولين الصينيين، ليبحث معهم آفاق الحل السياسي للنزاع السوري الذي أودى منذ منتصف مارس بأكثر من 150 ألف قتيل، كما سيوضح مواقف الشعب السوري لهم.

وتقف الصين إلى جانب روسيا في دعم النظام السوري، واستخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات لمنع صدور قرار متشدد تجاه النظام، يهدد بفرض عقوبات عليه، أو يحمله مسؤولية ما يجري في سوريا.

وتأتي زيارة الصين بعد حوالي شهرين من زيارة قام بها الجربا على رأس وفد من الائتلاف إلى موسكو، وتمت الزيارة بعد الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 2 بين وفدين من المعارضة والنظام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وكان الجربا التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي في 21 يناير في مدينة مونترو السويسرية خلال المؤتمر الدولي الذي سبق جولة التفاوض المباشر، ونقل إليه الوزير الصيني خلال اللقاء دعوة لزيارة بلاده.