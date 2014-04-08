المعارضة تـضيق الخناق على أكبر معاقل النظام في حلب

قال ناشطون إن قوات المعارضة السورية بدأت بالتضييق على أكاديمية الأسد العسكرية في حلب، وهي أكبر معاقل قوات النظام في المدينة.

يأتي هذا فيما تمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة على مخازن أسلحة كبيرة في منطقة "تل الأحمر" في درعا.

وكانت قوات المعارضة تمكنت أمس الاثنين، من اقتحام اللواء 137 في الريف الغربي من دمشق، فيما واصلت قوات النظام حملتها العسكرية على الريف الدمشقي، وتحديداً المليحة التي استهدفتها بالبراميل المتفجرة، مخلفة قتلى وجرحى على مدار أكثر من أسبوع.

يذكر أن الصراع السوري الذي دخل عامه الرابع أسفر عن سقوط أكثر من 150 ألف قتيل وأرغم الملايين على النزوح عن ديارهم.

