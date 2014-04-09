بالفيديو.. المساعدات الإنسانية تصل إلى حلب المنكوبة

أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت بالتعاون مع المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة من إدخال مساعدات للمرة الأولى منذ عشرة أشهر إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال مدير العمليات في المنظمة، خالد عرقسوسي: "تمكنا ظهر، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع فريق من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من إدخال مساعدات من معبر جسر الحج الواصل بين الأحياء الغربية والأحياء الشرقية من مدينة حلب".

وأضاف عرقسوسي "إن العملية تمت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف تم احترامه خلال المهمة".

وأشار المسؤول إلى أنها المرة الأولى التي تدخل فيها مساعدات إلى هذه المنطقة عبر هذا المعبر.

وتبلغ شحنة المساعدات 270 رحلة، تم نقلها من قبل متطوعين على عربات صغيرة تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية سيتم توزيعها على مراحل للمستفيدين.

ووصفت المفوضية العليا للاجئين العملية في بيان لها بأنها "نادرة وخطيرة"، مشيرة إلى مشاركة 75 عاملاً إغاثياً فيها.

وتتعرض الأحياء الشرقية من حلب باستمرار لقصف جوي ومدفعي عنيف، وتشهد معارك على أطرافها بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية.